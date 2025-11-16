Scende dall’auto per una foratura e viene travolto sulla Catania-Messina

Catania – Scende dall’auto in panne e viene investito e ucciso: è quanto accaduto oggi pomeriggio lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. L’incidente, nello specifico, è avvenuto 600 metri prima dei caselli autostradali di San Gregorio di Catania, nel Catanese.

La vittima è un uomo di 50 anni residente a Siracusa. Il 50enne era alla guida della sua auto quando ha forato uno pneumatico ed è stato costretto a fermarsi. L’uomo ha chiamato il carro attrezzi tramite l’assicurazione del mezzo e la Polizia stradale per avvisare che si trovava in un punto pericoloso. Sceso dall’auto, è stato travolto e ucciso da un’auto sull’autostrada A18 proprio ai caselli di San Gregorio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti la polizia stradale di Catania per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Nel luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza con gli operatori sanitari del 118, ma per il 50enne non c’è stato niente da fare. Al momento, a causa dell’incidente, si registrano rallentamenti alla viabilità lungo l’autostrada A18 in direzione Catania.

