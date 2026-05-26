Schiacciato da un muletto in azienda logistica, morto operaio a Catania. Francesco Cannone aveva 31 anni

Francesco "Franzua" Cannone, sposato e padre di due figli, era un calciatore di lungo corso.

Catania – Un operaio catanese di 31 anni, Francesco Cannone, è morto nel primo pomeriggio mentre lavorava all’esterno di un’azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Secondo il racconto di parenti e amici giunti sul posto, l’uomo era su un muletto che si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. Sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, il personale dello Spresal dell’Asp e il magistrato di turno per ascoltare testimoni e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Francesco “Franzua” Cannone, sposato e padre di due figli, era un calciatore di lungo corso. Cresciuto nel settore giovanile del Catania sino a raggiungere la formazione Primavera, Cannone vanta un robusto curriculum tra i dilettanti con le maglie di Taormina, Noto, Viagrande, Atletico Catania, Leonzio, Città di Siracusa, Real Aci e Belpasso. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Aci Sant’Antonio, società militante nel campionato di Promozione.

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