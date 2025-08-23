Schiacciato dalle ruote del trattore, domenica i funerali di Andrea Passalacqua, 15 anni

Ragusa – Si terranno domani domenica 24 agosto i funerali di Andrea Passalacqua, quindici anni, alle 10,30, nella chiesa di Maria Santissima Nunziata. A darne l’annuncio sono i genitori e la sorella. Andrea è morto in maniera tragica ieri mattina in contrada San Cimino, schiacciato da un trattore, nell’azienda agricola di famiglia, in un podere non lontano dalla discarica ragusana di Cava dei Modicani.

la magistratura indaga per scoprire chi si trovasse alla guida del trattore al momento della tragedia.

