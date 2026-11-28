Catania – Si chiamava Gabriele Governo, aveva 21 anni, il giovane morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Sabato Martelli Castaldi, a Catania. Il ragazzo era alla guida di uno scooter Piaggio Beverly quando ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un furgone parcheggiato lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il 21enne è stato estratto da sotto il furgone è subito dopo trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia municipale. A chiarire la dinamica dell’incidente potrebbero contribuire le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’alta velocità e una manovra azzardata, ma saranno gli accertamenti a stabilire le cause dello schianto.

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