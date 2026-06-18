Schianto fatale sulla statale “catanese”, morta una donna

Palermo – La strada statale 121 ‘Catanesè’ è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, all’altezza del km 238,000 nel territorio comunale di Bolognetta (PA), a causa di un incidente.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autocarro e nell’impatto una donna di 55 anni ha perso la vita.

Il personale di Anas e le squadre della Polizia Stradale sono presenti sul posto per gestire la viabilità e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

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