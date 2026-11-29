Agira, Enna – Massimo Vitale era molto conosciuto a Caltanissetta, dove negli anni aveva gestito diverse attività commerciali, tra cui un negozio di ottica. Recentemente era impiegato nel bar dell’ospedale di Enna.

È morto stamani nell’incidente stradale sulla Palermo-Catania, nel tratto dell’autostrada A19 che attraversa il territorio di Agira.

Aveva 50 anni e a Caltanissetta lo conoscevano per le sue attività commerciali e la grande passione per il ballo.

Vitale si trovava alla guida di una delle due auto coinvolte nel violento impatto. Il bilancio dello scontro comprende anche una donna, rimasta gravemente ferita e trasferita all’ospedale di Enna.

Nel corso degli anni Massimo Vitale aveva gestito diverse attività commerciali in città, tra cui un negozio di ottica. Più recentemente aveva iniziato a lavorare al bar dell’ospedale di Enna, dove aveva saputo conquistare in breve tempo la simpatia di colleghi e clienti.

Fuori dal lavoro coltivava una grande passione per i balli caraibici. Frequentava spesso le serate dedicate alla musica latinoamericana, occasioni per divertirsi e trascorrere momenti in compagnia degli amici.

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