Schianto in moto, muore Francesco Francesco Concetto Conti, 45 anni

Acireale – Concetto Francesco Conti, 45 anni, residente ad Acireale, è morto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 71, nella Valle dell’Alcantara, in un incidente stradale di cui la notizia si è appresa soltanto oggi.

Conti stava percorrendo la SP 71 in direzione Francavilla di Sicilia in sella alla sua moto, insieme a un gruppo di motociclisti. Secondo la prima ricostruzione, dopo una doppia curva in leggera discesa avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto e finendo contro un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia e un’ambulanza medicalizzata del 118. Le manovre di rianimazione non hanno lasciato scampo: Conti è morto praticamente sul colpo. Era sposato.

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