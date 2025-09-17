Schianto in scooter alla circonvallazione, Silvia muore a 29 anni

Catania – La 29enne Silvia Gulisano è morta stamattina in seguito a un incidente sulla circonvallazione di Catania intorno alle 5. Era a bordo di uno scooter che viaggiava sul viale Marco Polo in direzione Misterbianco e si è schiantato; secondo le prime conclusioni della polizia municipale non ci sono stati tamponamenti. La 29enne è stata portata già in coma all’ospedale Cannizzaro con un gravissimo trauma cranio-facciale ed è morta poco dopo l’arrivo. Silvia lavorava all’Asp di Catania come operatore informatico; aveva studiato al liceo scientifico Galilei e poi Scienze ambientali e naturali.

“La tragedia di stamattina rappresenta l’ennesimo grave episodio che si verifica sulla circonvallazione di Catania – dice Maria Spampinato, presidente del III municipio -. L’ennesimo dolore che ci lascia sgomenti e che ci spinge ancora a chiedere un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza nella principale arteria del capoluogo etneo. Già l’anno scorso si è verificato un terribile incidente che è costato la vita a una persona e non possiamo permettere che la circonvallazione diventi un cimitero stradale”.

