Schianto tra moto e monopattino: muore un 25enne

È un ragazzo moldavo.
di Redazione
Giardini Naxos – Incidente mortale a Giardini Naxos avvenuto questa notte sulla via Vittorio Emanuele . A perdere la vita è stato M.D. 25enne di origine moldava che procedeva a bordo di una moto.
Difficile ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare, al momento, che fosse coinvolto nell’incidente un altro giovane extracomunitario che procedeva a bordo di un monopattino.
Le indagini sono a cura dei carabinieri della compagnia di Taormina.
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