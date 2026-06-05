Cronaca
|
05/06/2026 13:33

Schianto tra moto e monopattino: muore un 25enne

È un ragazzo moldavo.

di Redazione

Giardini Naxos – Incidente mortale a Giardini Naxos avvenuto questa notte sulla via Vittorio Emanuele . A perdere la vita è stato M.D. 25enne di origine moldava che procedeva a bordo di una moto.

Difficile ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare, al momento, che fosse coinvolto nell’incidente un altro giovane extracomunitario che procedeva a bordo di un monopattino.

Le indagini sono a cura dei carabinieri della compagnia di Taormina.

© Riproduzione riservata

Consigliati