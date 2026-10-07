Schifani convoca la Giunta, ma per ora non si dimetterà

Palermo – La giunta è convocata per domani alle 11. Ma non è in quella sede che Renato Schifani formalizzerà le dimissioni minacciate ai vertici di Forza Italia. Nulla dovrebbe accadere prima della metà della prossima settimana, quando il presidente è atteso a Roma per il vertice con Antonio Tajani e col commissario regionale Nino Minardo.

In quell’incontro Forza Italia formalizzerà la proposta di una uscita concordata da Palazzo d’Orleans non prima di gennaio. In modo da varare subito la manovra correttiva e a dicembre il bilancio e consentendo anche che i tempi tecnici per organizzare le elezioni lascino i deputati ancora formalmente in carica all’Ars fino a maggio, quando per quelli al primo mandato maturerà la pensione da parlamentare.

Non è dato sapere se Schifani accetterà questo calendario, visto che da martedì sera i canali ufficiali di comunicazione fra lui e il partito sono interrotti. Un black out scattato dopo la turbolenta telefonata con Tajani nella quale il leader nazionale ha confermato che il rinnovamento annunciato poche ore prima da Minardo è la linea del partito. Ma i pontieri sono al lavoro in modo trasversale. E la nota con cui Minardo stamattina ha parlato di un incontro a Roma con Schifani conferma che la direzione presa dalla crisi è quella appena descritta.

Più difficile prevedere come andrà l’incontro. Perché Forza Italia partirà dal presupposto che non intende ricandidare Schifani, pur riconoscendogli “grandi risultati”. Non gli chiede però dimissioni immediate. L’uscita concordata riguarda quindi il futuro a medio termine del presidente. E la proposta del partito dovrebbe essere quella di un ritorno fra gli scranni del Senato nella prossima legislatura. Non altro. Anche perché – è stata l’obiezione a quanti hanno proposto per Schifani ruoli da ministro o in organismi nazionali – nessuno nella situazione politica attuale può promettere incarichi di governo o simili.

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