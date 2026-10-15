Schifani fino alla fine, ma non ci sarà bis

Palermo – Renato Schifani completerà il mandato di Presidete della Regione siciliana ma non sarà ricandidato.

Renato Schifani completerà il suo mandato. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Regione Siciliana parlando con i giornalisti a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: “Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani”, ha assicurato aggiungendo che “il tema della mia ricandidatura non è all’ordine giorno”.

“Si vota tra un anno. Parlarne un anno prima – ha osservato il governatore – è un dibattito stucchevole, fuori luogo, tra l’altro perché ci distrae da quella che dovrebbe essere l’attenzione all’azione di governo. Stiamo facendo tante cose, purtroppo tutte queste cose, che io ritengo anche utili e importanti per la società, vengono sovrastate da chiacchiere che offuscano l’azione di governo”.

“Ci sono dei sottogoverni da nominare e su questo sarò ancora più rigoroso – ha proseguito – soprattutto alla luce di tante vicende. Occorre alzare l’asticella del rigore, del controllo che dovrà essere fatto probabilmente da organi all’uopo preposti. Non escludo che, in alcuni casi, per alcune nomine, dovrò ricorrere a un parere all’anticorruzione”.

Due giorni fa Schifani era volato a Roma per incontrare il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Un confronto al termine del quale aveva perso forza l’ipotesi di una sua ricandidatura alla guida della Regione: “I retroscena spifferati da qualche malalingua li respingo al mittente. Ieri è stato un incontro tra vecchi amici. Ci conosciamo da trent’anni. Abbiamo fatto l’analisi della situazione, poi c’è chi soffia sul fuoco. Io sono sereno, naturalmente mi interessa che il partito in Sicilia abbia una guida, anche se capisco bene che la guida commissariale è sempre una guida parziale perché non è a tempo pieno, Minardo fa anche il parlamentare”.

“Mi auguro che l’onorevole Minardo – ha aggiunto – possa dedicarsi a tempo pieno nei limiti del suo mandato parlamentare al ruolo che ha di coordinatore commissario del partito, battendo in lungo e in largo la Sicilia perché ci attende un appuntamento delle amministrative e gli consegniamo una Sicilia che alle ultime europee ha conseguito un grande risultato con il 23%. Lo stato di salute di Forza Italia nazionale? Io lo guardo dall’esterno perché, pur essendo presente del consiglio nazionale, non sono parte attiva perché sono impegnato in Sicilia. Da quello che vedo e che sento però mi limito a dire che non è eccezionale”.

© Riproduzione riservata