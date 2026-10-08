Schifani non si dimette

Palermo – Giornata chiave per la Regione Siciliana. Si è chiusa senza sussulti a Palazzo d’Orleans la riunione della giunta, nel corso della quale il presidente Renato Schifani non ha fatto alcun riferimento a sue dimissioni dopo la crisi aperta con i vertici di Forza Italia per il dietrofront del partito sulla sua ricandidatura per il secondo mandato

Tutti approvati i 13 punti all’ordine del giorno: dalla nomina del direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (Cefpas) al protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e la Procura distrettuale di Catania per l’assegnazione temporanea di personale regionale alla Procura, dagli schemi di decreti attuativi per gli aiuti alle imprese agricole e della pesca per il contrasto al “caro carburante” alla revoca e conferimento del nuovo incarico del mobility manager.

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