Palermo – «ChatGpt, mi scrivi un post su Facebook?». Nel giorno in cui il governatore siciliano Renato Schifani annuncia l’arrivo dei dissalatori nell’Isola, ci tiene a comunicarlo anche sui social. Peccato che caschi sulla proverbiale buccia di banana. Perché la prima versione del testo, il cui screenshot è diventato virale, riporta anche il commento dell’IA. Schifani ha chiesto di produrre un post che avesse enfasi, ma anche un tono istituzionale.

E così ChatGpt risponde: «Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente». Testo copincollato nella prima versione del post sui dissalatori e pubblicato sui canali social del presidente siciliano. Lo scivolone è stato cancellato in fretta, ma non abbastanza da far circolare lo screenshot di chat in chat. A ironizzare sull’episodio è anche il Movimento 5 Stelle in Sicilia, che in un post suggerisce: «Schifani, fatti scrivere pure le leggi, saranno sicuramente migliori delle tue».

© Riproduzione riservata