Schiusa di tartarughe caretta caretta ad Avola in novembre. VIDEO

Avola, Siracusa – Sono nate nel cuore dell’autunno ad Avola le ultime tartarughine marine le cui uova erano state deposte sulle spiagge del Siracusano. Ieri, 15 novembre, l’ultima schiusa, sottolineata da un’immagine che il Wwf della Sicilia Orientale, con la responsabile Oleana Prato, ha voluto utilizzare per sottolineare un evento per certi versi straordinario. Accanto alle piccole che corrono verso il mare i volontari hanno apposto degli alberelli di Natale. Alcuni di loro indossavano anche un cappello da Babbo Natale. Tempo di saluti e di darsi appuntamento alla prossima estate, dopo una stagione record di nidificazioni nell’isola. La Sicilia, nel siracusano- si legge in un post del Wwf Sicilia sud orientale- saluta le sue ultime neonate censite:15 novembre 2025″.

Il dato va verificato ma è molto probabile che quelle delle spiagge siracusane siano state le ultime tartarughe nate in Italia. Nella sola Fontane Bianche ne sono nate 407 nate (a cui si sommano, nella zona, quelle di Avola). L’anno scorso erano state 313.

