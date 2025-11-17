Sciame sismico nei paesi etnei, paura tra la popolazione

La terra trema sull'Etna
di Redazione
Milo, Catania – Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 13.17 a Mascalucia, nel Catanese. L’ipocentro, molto superficiale, a zero chilometri, l’ha resa nettamente avvertibile. Paura tra le gente e tam tam di messaggi sui social.
Fa seguito ad altre due scosse registrate nelle prime ore della mattina dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania in altri due paesi etnei: la prima alle 4.36 di magnitudo 2.6 su Monte Fontana, a Milo (a 3,7 chilometri di profondità), la seconda alle 5.30 di magnitudo 2.4, a Pedara. Anche quest’ultima è stata molto superficiale, a zero chilometri. Non si registrano danni a cose o persone.
