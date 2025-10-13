Scicli, 10 tunisini aggrediscono 2 bangladesi, per una sigaretta

Scicli – È successo nella notte tra domenica e lunedì. Due tunisini ubriachi hanno importunato due ragazzi del Bangladesh ospiti del progetto di accoglienza Namastè, gestito dalla cooperativa Filotea e con sede in via Fiumillo.

I ragazzi tornavano da un turno di lavoro in un bar della piazza quando i due tunisini, visibilmente alticci, hanno chiesto una sigaretta, un approccio come un altro per chiedere probabilmente soldi. Al rifiuto dei due giovani, i tunisini sono passati alle mani, chiedendo rinforzi a dei loro connazionali che sono sbucati fuori dalla vicina via Botte.

Ne è venuto fuori un pestaggio cui hanno posto fine alcuni sciclitani che avevano sentito le urla nella vicina via Francesco Mormina Penna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Uno dei due ragazzi del Bangladesh ha preso un pugno in faccio, l’altro ha una ferita alla spalla e sono stati medicati in pronto soccorso a Modica.

Stamani, i carabinieri hanno fatto irruzione in un dammuso di via Botte dove hanno trovato a risiedere i dieci tunisini, alcuni dei quali forse non in regola col permesso di soggiorno. Indagini anche sul proprietario della casa e sull’eventuale contratto di locazione dell’immobile.

Si attendono sviluppi da parte dell’Arma.

