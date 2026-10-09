Scicli, abbigliamento maschile, apre “Videt”, l’uomo a 360 gradi

Scicli – Il nome per il nuovo negozio di abbigliamento maschile -sito all’ingresso della via Mormino Penna, ad angolo col corso Umberto, nel cuore barocco di Scicli- è l’incipit della celebre frase latina “Videt se in speculo” e cioe’ a dire: guardarsi allo specchio.

E, infatti, specchiarsi è la prima istintiva azione che fa chi prova un nuovo capo di abbigliamento.

Leonardo da Vinci nel suo “Trattato della pittura” consigliava sempre agli artisti di guardare le proprie opere allo specchio per avere una prospettiva diversa e verificare le proporzioni delle forme.

E, il logo di VIDET, che si ispira proprio all’Uomo Vitruviano Leonardesco, mette l’uomo al centro, rappresentando l’equilibrio ideale del corpo umano.

Un uomo, quindi, a 360 gradi, versatile e completo, che VIDET accompagna nell’arco di tutta la giornata: da uno stile casual -a scuola o in ufficio- a uno stile fashion per un aperitivo con gli amici, fino a uno stile elegante per una cena di lavoro, un appuntamento galante o un evento mondano.

Tre diversi stili che troverai nei tre ambienti creati all’interno del nostro store, che si completano a vicenda: dai pullover alle camicie, dalle giacche alla jeanseria, dalle t-shirts ai giubbini, passando per le polo e le felpe, per finire con gli abiti sartoriali.

Una serie di capi selezionati, le firme piu’ in voga del momento: da Harmont and blaine a Hugo Boss, da Calvin Klein ad Armani, da Marina Yacthing a Ralph Lauren fino a Tommy Hilfiger e Blauer, con un rapporto qualità prezzo invidiabile.

Non mancano, naturalmente, gli accessori: cinture, cravatte, sneakers, cappelli e, infine, un ampio corner Outlet, quotidianamente assortito, dove scovare qualcosa di nuovo ogni giorno.

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