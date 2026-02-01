Scicli, accoltellato un tunisino nei pressi dell’ospedale Busacca

Scicli – Nel primo pomeriggio di sabato, nei pressi del piazzale adiacente alla rotonda di fronte all’ospedale Busacca, un cittadino tunisino è stato ferito con arma da taglio.

L’uomo, con evidente emorragia, si è presentato autonomamente al Pte (Presidio territoriale di emergenza) della struttura sanitaria di Scicli.

I medici, constatata la gravità delle lesioni, hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove la vittima risulta attualmente ricoverata.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili, chiarire il movente e ricostruire la dinamica dei fatti.

