Scicli, apre Classe Nicola, abbigliamento dal 1993

Sabato 17 ottobre in via Toselli angolo via Roma a Scicli.
di Redazione
Scicli – Si inaugura Sabato 17 ottobre alle ore 19 il nuovo negozio di abbigliamento maschile “Classe Nicola” di Nicola calabrese, dal 1993 una passione per l’abbigliamento uomo. “Oggi, un nuovo capitolo da condividere con voi.
Siamo felici di invitarvi all’inaugurazione del nuovo store Classe Nicola: un nuovo spazio, la stessa passione, con uno sguardo rivolto al futuro e le radici nella nostra storia”. Appuntamento in via Toselli, angolo via Roma, a Scicli.
“Vi aspettiamo per brindare insieme a questo nuovo inizio”.
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