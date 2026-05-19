Scicli, auto investe un bambino in via Roma

Non è grave per fortuna.

Scicli – Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in via Roma, nel centro storico della città. Un’auto ha investito un bambino che abitualmente frequenta e gioca in quella zona. Via Roma corre parallela a Piazza Italia, dove si trovano aree dedicate ai più piccoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale con due vetture di servizio e il personale sanitario del 118.

Le condizioni del minore non risultano gravi.

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