Scicli, tamponamento, auto si ribalta in via Bixio, tre feriti

Scicli – Auto ribaltata in via Bixio a Scicli. È successo poco prima delle 14 di oggi. Sul posto l’ambulanza del 118 per i soccorsi.

A causa di un tamponamento da parte di un’auto che procedeva da dietro nello stesso senso di marcia una Fiat Punto si è ribaltata all’altezza della piazzetta che precede l’intersezione con la via Minniti.

Feriti gli occupanti della Punto, trasportati in ospedale. Trasportato in ospedale anche l’automobilista dell’auto che ha tamponato, preso da un attacco di panico. Sul posto la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

