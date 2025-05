Scicli – Un pezzo di cornicione della parte sommitale del retro del Municipio è rovinato a terra all’alba di oggi in via Barone La Rocca in centro storico a Scicli. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse a passare. Non ci sono feriti. La strada è stata transennata e l’area sarà ora messa in sicurezza.

