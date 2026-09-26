Condividi "Scicli, chi lo ha visto? È scomparso un 17enne" sui social

Scicli – Allarme per la scomparsa di un giovane di 17 anni da Scicli. A diffondere l’appello è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che ha pubblicato una scheda informativa con fotografia e dettagli utili per favorire le ricerche.

Il ragazzo, Munshi Jihad, risulta scomparso da Scicli. Secondo quanto riportato nell’avviso, sarebbe stato visto per l’ultima volta il 24 settembre 2026, in una fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 10.30. Il giovane era ospite di un centro di accoglienza.

Nella scheda diffusa dall’associazione vengono forniti alcuni elementi descrittivi utili all’identificazione: il giovane è alto circa 1 metro e 68 centimetri, pesa 65 chilogrammi, ha capelli neri e occhi scuri. Al momento dell’allontanamento avrebbe avuto con sé uno zainetto.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv invita chiunque abbia notizie o avvistamenti riconducibili al ragazzo a contattare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112 oppure il numero 388 1894493 indicato nell’appello.

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