Scicli, ci lascia Lucia Paternò, aveva 40 anni

Scicli – La notizia è rimbalzata nel pomeriggio di oggi lasciando attonita la comunità sciclitana. Lucia Paternò è scomparsa dopo essere stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

Ricoverata dapprima all’ospedale di Modica, la morte è sopraggiunta a Catania dove era stata trasferita d’urgenza. Lucia aveva perso un fratello poco più di 15 anni fa, scomparso per malattia in tenera età.

Alla madre il cordoglio di Ragusanews.

