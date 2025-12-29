Scicli, ci lascia Lucia Paternò, aveva 40 anni

Aveva perso un fratello poco più di 15 anni fa
di Redazione
Scicli – La notizia è rimbalzata nel pomeriggio di oggi lasciando attonita la comunità sciclitana. Lucia Paternò è scomparsa dopo essere stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.
Ricoverata dapprima all’ospedale di Modica, la morte è sopraggiunta a Catania dove era stata trasferita d’urgenza. Lucia aveva perso un fratello poco più di 15 anni fa, scomparso per malattia in tenera età.
Alla madre il cordoglio di Ragusanews.
