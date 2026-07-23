Scicli, contrada Palazzola senza luce da tre giorni

vi scrivo come residente di Contrada Palazzola, nel territorio di Scicli, per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione che sta creando enormi disagi a numerose famiglie.

Dalle ore 21 di lunedì 20 luglio, a causa di un guasto alla rete elettrica, la nostra contrada è interessata da continui blackout della durata di più di 15 ore consecutive. Ogni sera, ormai da 3 giorni, la fornitura elettrica viene interrotta, senza nessun avviso e senza indicazioni precise dei tempi di ripristino del servizio elettrico.

Sono ormai diversi giorni che conviviamo con interruzioni di corrente che rendono difficile la vita quotidiana: frigoriferi e congelatori non funzionano regolarmente, gli alimenti si sono deteriorati, molte famiglie hanno problemi con le pompe dell’acqua, senza contare i disagi per anziani, bambini e persone con particolari esigenze sanitarie in giorni in cui le temperature hanno superato i 40 gradi.

Quello che più ci amareggia è la mancanza di informazioni certe sui tempi di ripristino. Comprendiamo che un guasto possa verificarsi, ma riteniamo inaccettabile che un’intera contrada resti in queste condizioni per così tanto tempo, soprattutto nel pieno dell’estate.

Attraverso il vostro giornale chiediamo che venga data visibilità a questa vicenda, affinché il gestore della rete e le istituzioni competenti intervengano con urgenza per risolvere definitivamente il problema e garantire un servizio essenziale ai cittadini.

Ringraziandovi per l’attenzione, confidiamo che possiate dare voce alla nostra segnalazione.

Un residente di Contrada Palazzola