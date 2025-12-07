Scicli: Droga a casa e furto in un negozio, arrestato dai Carabinieri

Scicli – Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa i Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 44enne del posto e lo hanno condotto presso il carcere di Ragusa, poiché lo stesso, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è risultato essere gravemente indiziato di aver detenuto una quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di aver perpetrato un furto ai danni di un esercizio commerciale di Scicli.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzati al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti, al termine di un controllo dei Carabinieri della Tenenza di Scicli presso la sua abitazione, l’uomo veniva trovato in possesso di una quantità di cocaina ritenuta essere finalizzata ad attività di spaccio.

Non solo droga: sul 44enne, a seguito di precedenti indagini condotte dagli stessi Carabinieri, sono inoltre emersi indizi di colpevolezza riguardanti un furto di un borsello contenente 8000 euro in contanti, avvenuto ai danni del titolare di un negozio di Scicli.

L’uomo era attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova presso i servizi sociali, poiché, a seguito di sentenza divenuta definitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa, stava scontando una pena per aver commesso altri reati in passato in materia di armi.

La recente detenzione di sostanza stupefacente, unita alle risultanze investigative ottenute dai Carabinieri in merito al furto di denaro, avrebbe quindi aggravato la sua posizione: l’Autorità Giudiziaria, a seguito dell’operato dei Carabinieri, ha sospeso cautelativamente la misura alternativa e ha disposto l’accompagnamento in carcere dell’uomo.

