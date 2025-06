Scicli e gli iblei set dello spot della nuova Fiat Topolino

Per la prima volta a Scicli, città abituata a ospitare produzioni cinematografiche e televisive importanti, ha fatto la propria apparizione una Russian Arm, in questo caso una Alfa Stelvio

Scicli – Il centro storico di Scicli è il set dove è stato girato nei giorni scorsi lo spot di lancio della nuova Fiat Topolino. L’amministrazione comunale e la Scicli Film Commission hanno accolto le quattro troupe che hanno girato lo spot che sarà divulgato a un pubblico internazionale. Oltre al centro storico di Scicli (via Mormina Penna, via Nazionale, piazza Italia e piazza Busacca) lo spot è stato girato anche al corso Umberto I di Modica, al lungomare di Scoglitti e al lungomare di Marina di Ragusa.

Per la prima volta a Scicli, città abituata a ospitare produzioni cinematografiche e televisive importanti, ha fatto la propria apparizione una Russian Arm, in questo caso una Alfa Stelvio, che ha girato le scene in movimento dello spot.

La campagna pubblicitaria prevede anche lo shoooting fotografico ambientato a Scicli.

Foto di Tonino Trovato

© Riproduzione riservata