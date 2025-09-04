Scicli è in lutto, è morto don Concetto di Pietro, il parroco per antonomasia

Aveva 91 anni
di Redazione
Scicli – Grande lutto a Scicli.
È tornato alla Casa del Padre don Concetto di Pietro di origine pachinese, dove è nato il 1° giugno 1934.
Don Concetto è stato ordinato presbitero dall’allora Vescovo di Noto, Mons. Angelo Calabretta, nel 1957.
Dopo una breve parentesi a Noto, a Santa Maria alla Rotonda (1958-59), don Di Pietro ha esercitato il suo ministero a Scicli, dapprima come Viceparroco a San Bartolomeo, poi al Villaggio Jungi e come Parroco della Chiesa Madre.
Infine, negli ultimi anni, ricopriva il servizio di Rettore della chiesa di San Michele Arcangelo.
Il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, invita la comunità diocesana ad elevare preghiere di suffragio per l’anima di don Concetto e annuncia che le Esequie saranno celebrate sabato 6 settembre, alle ore 9:30, presso la parrocchia SS. Salvatore al Villaggio Jungi (Scicli).
“Il Risorto accolga nella sua pace don Concetto, affinché possa cantare in eterno la liturgia del Cielo”, afferma il vescovo.
