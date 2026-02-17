Scicli (e Modica) protagonista della campagna di lancio della Topolino

Scicli – Sono state pubblicate le prime immagini della campagna pubblicitaria di lancio di una versione della Fiat Topolino color corallo. E la location è Scicli in due circostanze, Modica in una terza.

Lo scorso giugno l’amministrazione Marino, grazie al lavoro della Scicli Film Commission, ha ospitato quattro troupe che hanno girato lo spot della minicar che sarà divulgato a un pubblico internazionale. Oltre al centro storico di Scicli (via Mormina Penna, via Nazionale, piazza Italia e piazza Busacca) lo spot è stato girato anche in corso Umberto I di Modica, al lungomare di Scoglitti e al lungomare di Marina di Ragusa.

In queste ore è stata pubblicata un’anteprima dello shooting fotografico ambientato a Scicli con una incursione a Modica.

© Riproduzione riservata