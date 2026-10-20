Scicli, è morto Enzo Ina, da tutti conosciuto come Enzo King

Scicli – È morto stanotte, stroncato da un malore, Enzo Ina, da tutti conosciuto come Enzo King. Attore caratterista in molti film, dove è stato spesso comparsa o figurazione speciale, Enzo King appare ne “La Matassa” di Ficarra e Picone, ne “Il Capo dei Capi”, nel “Commissario Montalbano”.

Viveva a Donnalucata e aveva 68 anni. I funerali saranno celebrati mercoledì 21 ottobre, alle 15, nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata. Enzo lascia la moglie e due figli.

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