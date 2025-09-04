Scicli, è morto il pastore ferito da un colpo di fucile a Fondo Oliva. Giuseppe Raimondo non ce l’ha fatta

Scicli – È morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa Giuseppe Raimondo, l’uomo che era stato colpito da un colpo di fucile all’addome durante una presunta battuta di caccia al cinghiale. L’uomo era stato trasferito da Modica, dove si trovava ricoverato, a Ragusa per il tentativo di ricostruzione del bacino fratturato. Ma le sue condizioni erano rimaste sempre molto precarie. Il pastore 45enne, Giuseppe Raimondo, non ce l’ha fatta.

Lascia la moglie e due figli.

© Riproduzione riservata