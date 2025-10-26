Scicli, è morto l’avvocato Pino Pitrolo

Era stato colto da improvviso malore due settimane fa. Aveva 64 anni

Scicli – Non ce l’ha fatta l’avvocato Pino Pitrolo. Il professionista è morto oggi domenica pomeriggio in seguito alle complicazioni di un malore che lo ha colto due settinane fa svelando una malattia.

Pitrolo era ricoverato in un ospedale catanese in condizioni critiche sin dal primo momento. È padre di Lisa, scrittrice, e don Andrea, sacerdote, cui va il cordoglio di Ragusanews.

