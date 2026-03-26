Scicli, fermato dai carabinieri il colombiano con un’ascia in mano

È un 36enne
di Redazione
Scicli -I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 36enne abitante del luogo di origini colombiane, gravemente indiziato di aver portato, fuori dalla sua abitazione, un’ascia di grosse dimensioni.
Presso la Tenenza di Scicli erano giunte diverse segnalazioni di cittadini che, preoccupati, raccontavano di un uomo, con il volto dipinto da una vernice di colore rosso, aggirarsi fra le strade cittadine impugnando una vistosa ascia.
I militari impegnati negli ordinari servizi di perlustrazione del territorio, allertati, intraprendevano immediate ricerche del soggetto segnalato, che veniva poco dopo intercettato in Corso Umberto I, dove nel frattempo era intervenuto anche personale della Polizia Locale.
L’uomo veniva quindi identificato e all’atto del controllo impugnava ancora l’arma nelle sue mani. Quest’ultima, rivelatasi un’ascia della lunghezza di 40 cm con lama di 20 cm, veniva quindi recuperata in sicurezza e posta sotto sequestro.
L’operato, che si pone all’interno dei servizi di controllo delle aree cittadine disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, mette in luce l’importanza dell’azione preventiva attraverso la presenza dei Carabinieri sul territorio: l’arma sequestrata avrebbe potuto esser utilizzata in modo inopportuno dal suo proprietario.
Il 36enne, accompagnato presso gli uffici della Tenenza subito dopo il controllo, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea. Dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di armi.
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