Scicli, gattini cercano casa

Scicli – Salve Ragusanews,

scrivo questa mail perché seguendovi mi sono resa conto che quando si tratta di animali fate degli articoli dove sensibilizzate molto i vostri spettatori.

Questa è la storia di due gatti che vivono a Scicli , un maschio e una femmina, che vivono da più di un mese davanti al portone della loro padroncina che purtroppo è venuta a mancare all’improvviso. Lei amava tantissimo gli animali, aveva anche 3 cani che siamo riusciti a fare adottare ma per questi 2 mici nessuna richiesta nonostante i centinaia di appelli nei vari social network e il coinvolgimento di diverse associazioni animaliste.

Non possono vivere in mezzo alla strada perché erano gatti abituati in casa e non possono solo accontentarsi di un solo pasto al giorno, a cui provvedo io, loro che erano abituati ad avere coccole e cure. Mi chiedo il perché di tutta questa indifferenza e il perché non si riesce a trovare una casa per loro….ed è per questo che vi scrivo, nella speranza che magari qualcuno leggendo il vostro articolo mi contatti per aiutarli e per la sua padroncina che da lassù sicuramente vorrebbe questo

Saluti

Angela

© Riproduzione riservata