Scicli, giovane con problemi psichici cerca bevanda energizzante e distrugge supermercati

Scicli – Cercava la bevanda che mette le ali, ma a farlo volare da un supermercato all’altro c’era il suo stato di totale alterazione psicofisica.

Mattinata di follia stamani a Scicli, dove A.P., 30 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi problemi comportamentali, dopo aver suonato campanelli e citofoni incontrati lungo la sua strada danneggiando le auto in sosta, intorno alle 8 si è recato nel supermercato Coop di via Trieste cercando una Red Bull. Alla notizia che la bevanda energizzante era terminata il giovane è andato in escandescenze distruggendo tutto ciò che incontrava lungo la sua strada. Ha spaccato la cassa, il monitor di un computer, ha tirato in testa una bottiglia di vetro al titolare del punto vendita e subito dopo è fuggito alla volta del supermercato Decò di viale I Maggio, poco distante dal primo.

Qui ha picchiato una commessa, quindi è tornato indietro alla Coop seminando il terrore.

Da via Trieste la terza tappa della sua folle razzia. Si è rifugiato in un negozio di animali di viale I Maggio mentre polizia locale, carabinieri e ambulanza del 118 erano già sulle sue tracce.

Il titolare del negozio, appassionato di arti marziali, con due mosse lo ha steso a terra immobilizzandolo in attesa che le forze dell’ordine lo assicurassero ai sanitari. Il giovane era scalzo e con ferite varie che si era procurato lungo la sua folle avanzata.

Ingenti i danni alle attività commerciali, come documentano le foto.

