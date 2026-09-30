Scicli, il 4 ottobre si festeggia San Francesco con una passeggiata a sei zampe

Scicli – Il 4 ottobre, San Francesco, torna con la Passeggiata a 6 Zampe – Visita guidata a misura di cane alla scoperta di Scicli, fra quartieri storici e luoghi simbolo della città.

Organizzata dall’associazione Tanit in collaborazione con Mb Fabbro ed Emporio degli Animali, la passeggiata avrà raduno alle 9.30, con partenza alle 10.00, presso il Lavatoio di Via Santa Maria la Nova, dalla quale si dipanerà un percorso suggestivo attraverso la Cavuzza di San Guglielmo, fino ad arrivare al Santuario di Santa Maria della Pietà, il monumento di Via Pesto e la Chiesa della Consolazione, arrivando infine ai piedi di Palazzo Beneventano, dal quale ci si incamminerà poi verso il Municipio dove poter vedere da vicino la cuccia che è stata di Italo Barocco, il meticcio tanto a cuore alla città di Scicli, a cui ha legato per sempre il suo nome. Infine, tappa finale a sorpresa in luogo legato sciclitano legato alla figura di San Francesco d’Assisi, protettore degli animali, del quale proprio il 4 ottobre ricorre l’ottavo centenario della morte.

La passeggiata è aperta anche a coloro che non sono accompagnati dal loro cane.

Per informazioni e prenotazioni è necessario scrivere a [email protected] o chiamare il 3487300257 (Cecilia)

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