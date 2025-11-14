Scicli, incontro interculturale per l’iniziativa “Io leggo perché”

Scicli – Si è svolta ieri, presso la scuola dell’infanzia dell’I.C. Elio Vittorini – plesso Villa Medici di Donnalucata – la manifestazione “Io leggo perché”, dedicata ai più piccoli. L’iniziativa, nata dieci anni fa per promuovere la lettura e incentivare l’apertura di biblioteche scolastiche, quest’anno ha coinvolto anche i bambini tra i 3 e i 5 anni.

Attraverso il racconto illustrato “Un giorno all’asilo” di Rosa Cerruto – autrice della collana di racconti illustrati “Un giorno a…” – i piccoli alunni hanno potuto scoprire il piacere della lettura e la magia delle immagini.

Le docenti, e in particolare l’insegnante Maria Cannatella, hanno voluto così avvicinare i bambini al mondo dei libri, avviandoli alla lettura in modo semplice e coinvolgente.

L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Dott.ssa Marisa Cannata, è stato anche un’occasione per scoprire la ricchezza multiculturale della città di Scicli: le illustrazioni, infatti, sono state raccontate ai bimbi in lingua italiana dall’autrice e tradotte in lingua araba da una delle mamme presenti, che ha partecipato attivamente all’evento.

È stata una mattinata all’insegna del divertimento, del dialogo e della scoperta, in cui i bambini hanno potuto conoscere usi, costumi e cibi legati alla cultura araba, grazie alla condivisione delle famiglie che hanno offerto ai partecipanti cibi e dolci tipici dei loro paesi.

Una festa per tutti, che ha ricordato a tutti quanto il racconto e il gioco possano essere strumenti potenti per valorizzare la diversità e favorire l’inclusione, a partire già dalla scuola dell’infanzia.

© Riproduzione riservata