Scicli, la cavalcata di San Giuseppe e il Cristo Risorto su Rai International

Rai Italia, già Rai International, conta 100 milioni di telespettatori.
di Redazione
Scicli – Per la prima volta nella storia, Scicli, la cavalcata di San Giuseppe e la festa del Cristo Risorto sono stati raccontati su Rai Italia.
Il canale Rai meglio conosciuto come Rai International ha ospitato all’interno della trasmissione Casa Italia, condotta da Roberta Ammendola, un ampio reportage sulle due feste di primavera, la Cavalcata e “il Gioia” Cristo Risorto.
Rai Italia, già Rai International, va in onda negli Stati Uniti e in Canada, in Australia, in Africa, in Asia e in Sudamerica.
Conta 100 milioni di spettatori.
Su Raiplay, al minuto 47 e 53 secondi, il racconto di Scicli affidato al giornalista Giuseppe Savà.
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