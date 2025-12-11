Scicli, l’orchestra I Care in concerto per le festività natalizie

L'orchestra è formata dagli alunni della seconda e terza D del percorso ad indirizzo musicale della Don Milani.
di Redazione
Scicli – Doppio appuntamento il 12 dicembre per l’orchestra I Care a Scicli e Donnalucata.
Alle 16:30 l’istituto Don Milani presenta lo spettacolo “Sotto lo stesso cielo”, accensione dell’albero di luci sul sagrato della chiesa del Santissimo Salvatore.
Alle 20:00 nel saloncino della chiesa San Giorgio di Donnalucata il concerto “Armonie di Dicembre”.
