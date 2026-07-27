Scicli, malati e al buio, arrivano i volontari della protezione civile

Scicli – Nella notte di mercoledì scorso, il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile di Scicli è intervenuto con tempestività in una contrada rurale di Scicli per prestare assistenza a una famiglia rimasta senza energia elettrica da tre giorni.

All’interno dell’abitazione erano presenti tre persone gravemente ammalate, le cui condizioni di salute rendevano indispensabile il funzionamento continuo di apparecchiature elettromedicali e di supporto alle terapie. L’ennesima interruzione dell’energia elettrica avrebbe potuto aggravare una situazione già estremamente delicata.

Ricevuta la segnalazione, i volontari della Protezione Civile si sono immediatamente attivati, raggiungendo l’abitazione in piena notte e installando il gruppo elettrogeno in dotazione al Comune. Grazie al loro intervento è stato possibile garantire la continuità dell’alimentazione elettrica, consentendo ai tre pazienti di trascorrere la notte in condizioni di maggiore sicurezza e serenità, fino al ripristino definitivo della fornitura elettrica avvenuto nella giornata successiva.

Il sindaco Mario Marino e l’assessore con delega alla Protezione Civile Enzo Giannone esprimono il più sincero ringraziamento ai volontari intervenuti per la sensibilità dimostrata e per la rapidità con cui hanno saputo rispondere all’emergenza.

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