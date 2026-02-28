Scicli, morte di Loredana Alfano: tre indagati, eseguita venerdì l’autopsia

Scicli – Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Ragusa sulla morte di Loredana Alfano, 52 anni, conosciuta estetista di Sampieri, deceduta il 18 febbraio scorso dopo un recente intervento chirurgico.

L’esame autoptico si è svolto venerdì pomeriggio nella sala mortuaria del cimitero di Scicli, su disposizione del sostituto procuratore Marco Rota, titolare del fascicolo. L’incarico per la consulenza tecnica è stato conferito ai medici legali Giuseppe Ragazzi e Giuseppe Siragusa, che avranno 90 giorni di tempo per depositare le conclusioni.

L’inchiesta ipotizza, a vario titolo, reati legati alla responsabilità sanitaria. L’iscrizione dei tre indagati rappresenta un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili, tra cui l’autopsia, con la piena garanzia del contraddittorio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna si era sottoposta nei giorni precedenti a un intervento di routine per l’asportazione di un polipo all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nel corso dell’operazione si è verificata la perforazione dello stomaco che ha reso necessario un secondo intervento durato ore. Dopo alcuni giorni di degenza Loredana era stata dimessa, ma, una volta rientrata a casa, la sera del 18 febbraio si è sentita male improvvisamente. Inutili i soccorsi.

Il quesito affidato ai periti punta a chiarire la causa esatta del decesso, l’eventuale nesso causale con gli interventi subiti e la correttezza, adeguatezza e tempestività delle cure prestate, anche alla luce delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.

I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Eugenia Trovato, presente al conferimento dell’incarico insieme ai consulenti di parte.

L’esito degli accertamenti tecnici sarà determinante per stabilire eventuali responsabilità.

Potrebbe interessarti anche... Mia sorella Loredana Alfano, morta dopo un intervento di routine in ospedale

© Riproduzione riservata