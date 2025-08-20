Scicli, nuova truffa ai danni di un’anziana. Donna si fa consegnare tutti i gioielli

Scicli – Nuova truffa ai danni di un’anziana a Scicli. Una donna, fingendosi un’amica di famiglia, ha raggirato la vittima sottraendole gioielli e preziosi per un valore di migliaia di euro. L’episodio, avvenuto circa venti giorni fa, è stato denunciato ai carabinieri della Tenenza di Scicli, che hanno avviato le indagini per identificare la responsabile.L’impostora ha bussato alla porta dell’anziana signora, che vive sola in un condominio del centro, presentandosi a nome di un parente e sostenendo che quest’ultimo avesse un urgente bisogno di denaro. La truffatrice ha convinto l’anziana a consegnarle tutti i monili d’oro e i preziosi che aveva in casa. Dopo aver ricevuto gli oggetti, si è allontanata facendo perdere le sue tracce.Solo in seguito, la vittima ha contattato il parente, scoprendo che non aveva alcun bisogno economico e che non era a conoscenza di nulla. Resasi conto di essere stata ingannata, l’anziana ha sporto denuncia. I carabinieri stanno ora analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona e indagando su possibili canali di smercio degli oggetti rubati.

© Riproduzione riservata