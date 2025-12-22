Scicli, piccoli autori portano il libro fatto a mano in biblioteca

Scicli – Un’esperienza unica e ricca di emozioni quella vissuta dai bambini della scuola dell’infanzia Villa Penna dell’Istituto Comprensivo” G. Dantoni”, che nei giorni scorsi hanno portato in biblioteca ” un libro realizzato con le loro mani”.

I bambini con i loro disegni hanno creato un piccolo libro, curando ogni dettaglio: la copertina, i disegni e le didascalie . Il tema scelto è stata la storia raccontata e animata da due ragazze facente parte del servizio civile. Il libro è stato poi portato a scuola riletto e rielaborato con la loro creatività. Un piccolo gruppo accompagnato dalle insegnanti e dai loro genitori si sono recati presso la biblioteca comunale dove sono stati accolti con un grande sorriso. Il bibliotecario ha comunicato che esporrà questo libro tra i libri “veri” come in una vera mostra letteraria, questo sarà di grande orgoglio per i bambini nel vedere il loro elaborato esposto in bella vista.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di aalorizzare la creatività e l’espressione personale, avvicinare i bambini al mondo della lettura e della scrittura, far vivere l’esperienza della biblioteca come luogo “vivo” e accogliente.

Un piccolo gesto che ha lasciato un grande segno. Iniziativa semplice ma preziosa che ha fatto brillare gli occhi ai piccoli……..ma anche ai grandi. I bambini sono stati felici e orgogliosi di vedere il loro lavoro apprezzato da tutti.

