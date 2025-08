Condividi "Scicli, quel treno che non c’è" sui social

Scicli -Spett.le Redazione di Ragusanews,

come ogni anno sono in vacanza a Donnalucata, con la mia piccola comitiva di tre persone.

Il pomeriggio del 31 luglio tutti noi abbiamo deciso di effettuare una gita in treno a Ragusa. Lo scopo era quello di vedere il paesaggio ibleo da un’altra prospettiva e di percorrere il tratto Modica-Ragusa che ha delle particolari caratteristiche di tracciato.

Effettuati i biglietti di andata e ritorno sul sito ufficiale di Trenitalia, ci siamo recati alla stazione di Scicli. Alle ore 15,57, in attesa del treno, nessun segno del suo arrivo; nemmeno del treno incrociante da Gela.

Il trascorrere del tempo, ma soprattutto il silenzio assoluto della campanella e dell’ altoparlante che in genere precedono l’arrivo dei treni di qualche minuto, mi hanno fatto sospettare di una interruzione della linea. Così ho telefonato del servizio informazione, che confermava l’interruzione della linea fino al 9 agosto e l’istituzione di un servizio sostitutivo con autobus.

Purtroppo all’occasionale viaggiatore, che può essere uno sciclitano o un turista, nessuna informazione viene data: l’ interruzione non è riportata sul sito della biglietteria di Trenitalia ( come avviene in tali circostanze), né è riporata con avvisi scritti nella stazione ferroviaria.

Noi siamo ritornati in spiaggia un po’ amareggiati ma convinti che il punto di forza di queste zone sono proprio i disservizi e la difficoltà di arrivarvi, garanzia di chi apprezza una vacanza slow.

Cordiali saluti

Alessandro Lutri

