Condividi "Scicli: racconta di esser stato aggredito ma l’arma con cui si era ferito era sua. Era tutta una messinscena. Arrestato dai carabinieri" sui social

Scicli – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 18enne residente a Scicli, gravemente indiziato di aver detenuto un’arma clandestina.

Martedì scorso, intorno alle due del mattino, giungeva una chiamata allarmante al 112: una donna riferiva di un giovane sanguinante, a Scicli, a seguito di una violenta aggressione. La Centrale Operativa della Compagnia di Modica faceva subito convergere sul posto le pattuglie dell’Aliquota Operativa e della Tenenza di Scicli, alle quali il ferito raccontava che era stato aggredito sull’uscio di casa da una persona travisata la quale lo aveva ferito in modo serio, sparandogli alle gambe con una pistola.

Mentre accorrevano sul posto altre pattuglie disponibili, per mettersi alla ricerca del presunto feritore, emergevano delle crepe e delle incongruenze nella versione della vittima, nel frattempo trasportata all’ospedale di Modica e gli investigatori, avviavano le indagini acquisendo nel corso della stessa nottata i filmati di videosorveglianza della zona. I militari si trovavano così di fronte a immagini che smentivano il racconto del giovane e rappresentavano una realtà ben diversa da quella riferita: il 18enne, era rincasato portando con sé un’arma da fuoco e con la stessa aveva accidentalmente esploso un colpo che lo aveva colpito alla coscia.

Mentre il giovane veniva ricoverato, in codice rosso ma non in pericolo di vita, i Carabinieri, si mettevano alla ricerca dell’arma, che poteva essere stata nascosta in casa o nei pressi dell’abitazione.

Le ricerche, condotte al buio, duravano ore e si concludevano poco prima dell’alba con il ritrovamento, in un’area non distante dal luogo del ferimento, in mezzo a delle sterpaglie, della pistola in questione. Da una prima verifica l’arma risultava essere una “scacciacani” trasformata artigianalmente con l’installazione di una canna modificata e di altri meccanismi di azionamento che l’avevano resa una letale arma calibro 9. Accanto all’arma veniva ritrovato il caricatore con all’interno delle cartucce dello stesso calibro e infine veniva rinvenuto anche il bossolo relativo allo sparo, sempre dello stesso calibro e tipo di quelli contenuti nel caricatore.

Nel corso del sopralluogo emergeva infine che il casco che il giovane teneva in mano al momento in cui gli era partito accidentalmente il colpo era stato perforato dal proiettile da una parte all’altra.

Sulla base dei numerosi elementi acquisiti, malgrado il maldestro tentativo del giovane di presentarsi come vittima di un agguato, egli veniva dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, sottoposto agli arresti domiciliari all’interno del nosocomio ove era stato trasportato. All’esito della successiva udienza il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La pistola, risultata essere clandestina e priva di qualsiasi riferimento matricolare, il caricatore con i proiettili, il bossolo ritrovato sulla scena e il casco perforato venivano sottoposti a sequestro. Le attività di indagine sono ancora in corso per risalire alla provenienza dell’arma e all’autore delle modifiche. Importante anche capire perché l’arrestato girasse armato di notte. Egli dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di armi oltre che dei reati di simulazione di reato e ricettazione. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.

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