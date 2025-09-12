Scicli, rinviata a lunedì l’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo

È il pastore ferito con un colpo d'arma da fuoco a Fondo Oliva e poi deceduto

Scicli – È stata rinviata a lunedì l’autopsia sul corpo del pastore sciclitano Giuseppe Raimondo che si sarebbe dovuta tenere oggi pomeriggio. Dall’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II il cadavere è stato trasferito all’ospedale Paternò Arezzo dove il medico legale, incaricato dalla Procura, inizierà l’esame il 15 settembre alle 10. Soltanto così si potrà avere un quadro più definito del grave fatto di sangue dopo il ferimento dello scorso 22 agosto nelle campagne di contrada Fondo Oliva che poi ha portato, qualche giorno dopo, alla morte del pastore, per l’aggravarsi del quadro clinico.

