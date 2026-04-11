Scicli, scoppia incendio in una terrazza a Santa Maria la Nova, due bombole di gas a rischio scoppio

Scicli – Non ci sono feriti.

Incendio in via Monte Campagna, ai piedi del colle del Convento del Rosario, sul terrazzo di un’abitazione dove si trovavano ben due bombole di gas, rimaste per fortuna inesplose.

A scongiurare il peggio è intervenuto una persona, che si trovava casualmente nei paraggi perché la madre abita nella zona.

Resosi conto del pericolo, ha soccorso senza esitazioni la proprietaria di casa, visibilmente sotto shock, portandola al sicuro.

Contestualmente ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco e, intuendo l’imminente rischio di corto circuito che avrebbe potuto propagare le fiamme all’interno e mettere in pericolo anche i soccorritori, ha individuato il contatore elettrico.

Trovandolo chiuso a chiave, ha rotto il coperchio esterno di protezione, raggiunto l’interruttore generale e interrotto l’alimentazione dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione angusta delle stradine del quartiere, che ha impedito al mezzo antincendio di raggiungere direttamente il luogo del rogo.

I pompieri hanno quindi posizionato l’autobotte nel piazzale della chiesa di Santa Maria La Nova, e da lì hanno collegato numerose manichette per coprire la distanza e convogliare l’acqua fino al quartiere in altura, riuscendo infine a domare le fiamme.

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