Cronaca
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29/07/2026 08:21

Scicli, tentata estorsione e lesioni aggravate: arrestati gli autori dell’aggressione a un anziano di Donnalucata

La vittima è un 72enne di Donnalucata

di Redazione

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Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate, a vario titolo quali mandanti ed esecutori materiali, dei reati di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Fatti accaduti in Scicli, frazione di Donnalucata, il 3 febbraio 2026, culminati in un brutale pestaggio in strada ai danni di un pensionato 72enne per costringerlo a saldare un presunto debito di 24.000 euro, disconosciuto dalla vittima. L’attività investigativa, condotta con indagini tecniche e di tipo tradizionale, ha consentito di ricostruire il movente e il contesto dal quale nasceva l’atto estorsivo.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.

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