Scicli, traffico in tilt in via Bixio nel pomeriggio, automobilista tampona auto in sosta

Scicli – Incidente stradale in via Bixio, a ridosso dell’incrocio con via Dante Alighieri dopo le 17 di oggi. Si è trattato di un sinistro autonomo: il conducente di una Peugeot 207 grigia ha perso il controllo del veicolo finendo contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata.

L’utilitaria ha riportato la rottura del semiasse anteriore, rimanendo immobilizzata in mezzo alla strada. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: la vettura incidentata e i mezzi di emergenza hanno bloccato completamente il transito. Per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza, sono intervenuti d’urgenza gli agenti della polizia municipale.

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