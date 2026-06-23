Scicli, uomo scivola in una scarpata vicino alla stazione, tratto in salvo dai vigili del fuoco

Scicli – Su richiesta dei carabinieri di Scicli personale dei vigili del fuoco con attrezzature SAF (Speleo alpinistico fluviali) è intervenuto in prossimità della stazione ferroviaria di corso Mazzini a Scicli per procedere alla ricerca e recupero di un uomo di età compresa fra i 50 e 60 anni che era scivolato nella scarpata sottostante e non riusciva più a risalire.

I vigili del fuoco utilizzando le tecniche di recupero proprie della speleologia hanno provveduto a recuperare il malcapitato dal torrente Fiumelato, e a riportarolo in aree transitabili, dove è stato identificato dai carabinieri. Dato che non accusava alcun malessere è stato lasciato libero.

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